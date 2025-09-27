نیروگاه خورشیدی در روستای قاسم آباد بخش زاویه، اهدای ۱۰ سری جهیزیه به نوعروسان و افتتاح ساختمان قرارگاه جهادی در روستای ورده از جمله این طرح‌ها بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس سه طرح محرومیت زدایی در شهرستان زرندیه با حضور معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت روح الله استان مرکزی افتتاح شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت روح الله استان مرکزی با اشاره به اینکه شهرستان‌های کمیجان، آشتیان و زرندیه جزء شهرستان‌های پیشرو در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند، گفت: نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۱۵۰ کیلووات برق در روستای قاسم آباد بخش زاویه با اعتباری بالغ بر چهار و نیم میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

سرهنگ محمد گودرزی با اشاره به اینکه این نیروگاه دومین نیروگاه بزرگ خورشیدی شهرستان است، افزود: تسهیلاتی برای روستاییان و کشاورزان در نظر گرفته شده است تا آنها بتوانند مشکل تأمین برق خود را از طریق نیروگاه خورشیدی برطرف کنند.

محمودی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه هم در ادامه از آمادگی این اداره در راستای احداث نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه زراعی خبر داد.

سرهنگ حمید رسولی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان زرندیه هم گفت: به همت بسیج سازندگی شهرستان زرندیه ۱۰ سری جهیزیه با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان تقدیم نوعروسان و خانوارهای کم برخوردار شد.

همچنین شعبه دوم قرارگاه عملیات جهادی منطقه‌ای صاحب الزمان عجل الله شهرستان زرندیه در روستای ورده افتتاح شد که در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و حوزه سلامت با محوریت برنامه‌های اردویی در اختیار بسیجیان و گروه‌های جهادی شهرستان قرار خواهد گرفت.