۲۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در بوشهر شناسایی شد
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از شناسایی ۲۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستانهای تنگستان و دشتستان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احمد مشایخی با بیان اینکه نقش مردم و تاثیر دورههای آموزشی در افزایش آگاهی و حفاظت از اراضی کشاورزی بسیار موثر بوده است، افزود: ۲۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستانهای تنگستان و دشتستان از سوی سامانه ۱۳۱ رصد و شناسایی شده است.
وی افزود: همکاری مردم در گزارش تخلفات و توجه به حفظ زمینهای کشاورزی، کمک بزرگی به حفاظت از این اراضی کرده و برگزاری دورههای آموزشی اطلاعرسانی و آگاهیبخشی نقش مهمی در فرهنگسازی و جلوگیری از تغییرات غیرمجاز زمین ایفا کرده است.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان با تاکید بر اینکه استفاده از سامانه ۱۳۱، امکان نظارت بهتر و سریعتر را فراهم کرده و مردم به عنوان رصدگران محلی، نقشی کلیدی در حفظ اراضی کشاورزی دارند، گفت: این اقدامها و نظارتها با هدف حفظ کاربری زمینهای کشاورزی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی که تهدیدی برای امنیت غذایی و منابع طبیعی استان است، ادامه خواهد یافت.