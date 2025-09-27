پخش زنده
نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: تحلیل درست مطالب در فضای مجازی مستلزم داشتن سواد رسانهای است و داشتن این سواد در عصر تغییر روایت ها، ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در نشست استادیاران تربیتی حلقههای صالحین استان که امروز در سپاه قدس گیلان برگزار شد گفت: تحلیل درست آنچه در فضای مجازی و واقعی منتشر میشود مهمترین ویژگی انسان امروز است و ما اگر نتوانیم اخبار جعلی را از اخبار درست و واقعی تشخیص دهیم آسیب خواهیم دید.
آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به اینکه مربیان حلقههای صالحین میتوانند در روشنگری نسل جدید موثر باشند گفت: دشمن در دورترین نقطه این کشور در حال فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی است و ما برای مقابله با این دشمن باید خود را به سلاح ایمان و شناخت ولایت مجهز کنیم.
فرمانده سپاه قدس گیلان هم در این نشست با بیان اینکه ما در حالت آتش بس نیستیم گفت: در حال حاضر جنگ به سنگینترین و مرموزترین حالت ممکن در حال انجام است و دشمن در لایههای زیرین جامعه به دنبال نفوذ است و این نشان میدهد که ما باید هوشیارتر از قبل باشیم.
سردار حمید دامغانی افزود: بهترین اقدام در این روزها تقویت روحیه جهادی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت همدلی و اتحاد بین مردم است چیزی که دشمن از آن وحشت دارد.
در این نشست چند نفر از مربیان حلقههای صالحین درباره مشکلات و چالشهای تبیین مسائل فرهنگی، بحث و گفتوگو کردند.