به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در نشست استادیاران تربیتی حلقه‌های صالحین استان که امروز در سپاه قدس گیلان برگزار شد گفت: تحلیل درست آنچه در فضای مجازی و واقعی منتشر می‌شود مهمترین ویژگی انسان امروز است و ما اگر نتوانیم اخبار جعلی را از اخبار درست و واقعی تشخیص دهیم آسیب خواهیم دید.

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به اینکه مربیان حلقه‌های صالحین می‌توانند در روشنگری نسل جدید موثر باشند گفت: دشمن در دورترین نقطه این کشور در حال فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی است و ما برای مقابله با این دشمن باید خود را به سلاح ایمان و شناخت ولایت مجهز کنیم.

فرمانده سپاه قدس گیلان هم در این نشست با بیان اینکه ما در حالت آتش بس نیستیم گفت: در حال حاضر جنگ به سنگین‌ترین و مرموزترین حالت ممکن در حال انجام است و دشمن در لایه‌های زیرین جامعه به دنبال نفوذ است و این نشان می‌دهد که ما باید هوشیارتر از قبل باشیم.

سردار حمید دامغانی افزود: بهترین اقدام در این روز‌ها تقویت روحیه جهادی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت همدلی و اتحاد بین مردم است چیزی که دشمن از آن وحشت دارد.

در این نشست چند نفر از مربیان حلقه‌های صالحین درباره مشکلات و چالش‌های تبیین مسائل فرهنگی، بحث و گفت‌و‌گو کردند.