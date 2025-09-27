پخش زنده
فیلم های «آسمان غرب» و «دالان بی انتها»، از شبکه های سه و تهران پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «آسمان غرب» به کارگردانی محمد عسگری، امشب ساعت ۲۴:۰۰، از شبکه سه پخش می شود.
این فیلم داستان رشادتهای شهید علیاکبر شیرودی و دیگر خلبانان هوانیروز در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را روایت میکند. این فیلم به روزهای آغازین جنگ و تلاشهای این خلبانان برای دفاع از مرزهای غربی کشور در مقابل پیشروی ارتش عراق میپردازد. در این میان، تقابل دیدگاهها و دستورات فرماندهان وقت (از جمله بنیصدر) که به دنبال عقبنشینی و معامله زمین برای خریدن زمان بودند با رشادتها و از خودگذشتگی خلبانان هوانیروز که معتقد به دفاع از تمامیت ارضی کشور بودند، به تصویر کشیده میشود و ...
میلاد کیمرام، امیر حسین آرمان، نادر فلاح، آرمین رحیمیان، کریم امینی، روح الله زمانی، محمد رضا صولتی، پیام اینالوئی، احسان عباسی، صفر محمدی، احسان صاحب الزمانی، یوسف فروتن، راهله لطفی، پرهام غلاملو، سمیه مهری، نیوشا علیپور، تورج الوند و نسیم ادبی در فیلم سینمایی «آسمان غرب» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «دالان بی انتها»، در گونه درام و تاریخی محصول فرانسه، اسپانیا و کانادا در سال ۲۰۱۹ قرار است از شبکه تهران پخش شود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: در سال ۱۹۳۶ کشور اسپانیا توسط حکومت ژنرال فرانکو اداره میشود. مردی که مخالف حکومت است محکوم به اعدام میشود و همسرش برای نجات اوتصمیم میگیرد که وی را در خانه خودشان پنهان کند. با پایان یافتن جنگ و اعلام عفو عمومی، مرد همچنان وحشت زده است و حاضر نیست از مخفیگاه خودش بیرون بیاید.
حکومت طولانی مدت، فاشیستی و خودکامه فرانسیسکو فرانکو در کشور اسپانیا دورانی سیاه را از سلطه سرکوب گر بر مردم این سرزمین پدید آورد که در تاریخ سیاسی این کشور، همواره همچون لکه ننگی بزرگ باقی مانده است. فیلمهای سینمایی زیادی در کشور اسپانیا یا کشورهای دیگر بر مبنای این دوران سیاه ساخته شده که مستقیم یا غیرمستقیم، به انتقاد از حاکمیت خودکامه این دوران یا انتقاد کلی از موضوع سلطه سرکوب گرانه حکومتهای سیاسی فاسد بر مردم آنها پرداختهاند. فیلم «دالان بی انتها»، در این میانه به این دلیل متمایز است که به خصوص نشان دهنده هراس سیاهی است که این حکومتها در دل مردمان و به خصوص، مخالفان خود میاندازند. هراسی که موجب میشود شخصیت اصلی فیلم، پس از پایان دوران سلطه سیاه فرانکو نیز همچنان از ترس دستگیری نخواهد از مخفیگاه خود خارج شود.