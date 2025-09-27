پخش زنده
امسال حدود ۵۲ هزار تن انگوراز تاکستانهای استان چهارمحال و بختیای برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گفت: سطح تاکستانهای استان بیش از ۴هزار و ۷۰۰ هکتار است.
ابراهیم شیرنی با اشاره به کشت رقمهای بیدانه سفید و قرمز قزوین، صاحبی، شانه رشه و ترکمن انگور در استان افزود: عمده ارقام انگور کشتشده در استان، رقم عسگری است که به عنوان تازه خوری مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با اشاره به صنایع فرآوری انگور در استان گفت: کارخانه انگور گهرو حدود ۱۰ درصد از انگور تولیدی را برای تولید کنسانتره انگور مصرف میکند و بخشی از آن نیز توسط کشاورزان محلی تبدیل به شیره و کشمش میشود.