به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گفت: سطح تاکستان‌های استان بیش از ۴هزار و ۷۰۰ هکتار است.

ابراهیم شیرنی با اشاره به کشت رقم‌های بیدانه سفید و قرمز قزوین، صاحبی، شانه رشه و ترکمن انگور در استان افزود: عمده ارقام انگور کشت‌شده در استان، رقم عسگری است که به عنوان تازه خوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به صنایع فرآوری انگور در استان گفت: کارخانه انگور گهرو حدود ۱۰ درصد از انگور تولیدی را برای تولید کنسانتره انگور مصرف می‌کند و بخشی از آن نیز توسط کشاورزان محلی تبدیل به شیره و کشمش می‌شود.