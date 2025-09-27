به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: ۱۱ عضو هیات علمی و پژوهشگر از دانشگاه حکیم سبزواری در تازه‌ ترین گزارش سالانه الزویر از عملکرد استنادی پژوهشگران در سال ۲۰۲۵ که براساس شاخص‌ های استنادی برگرفته از پایگاه اسکوپس منتشر شده است، بر اساس عملکرد استنادی یک‌ ساله در شمار دانشمندان پراستناد ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفته‌ اند.

علی اصغر علوی افزود: اسامی پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری (عملکرد استنادی بر اساس سالانه ۲۰۲۵) شامل مهدی بقایری استاد گروه شیمی، حسین لطفی پژوهشگر پسادکتری گروه مهندسی برق، مهدی دیمی دشت بیاض دانشیار گروه مهندسی مکانیک و هوافضا، رضا طیبی استاد گروه شیمی، مجتبی لزگی نظرگاه دانشیار گروه مهندسی عمران، دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی دانشیار گروه مهندسی پلیمر، احمد اله‌ بخش دانشیار گروه مهندسی پلیمر، دکتر محمد چهکندی دانشیار گروه شیمی، بهنام مهدوی دانشیار گروه شیمی، اصغر رهنمای علی‌آباد دانشیار گروه فیزیک و فرشته حسن‌ زاده افروزی پژوهشگر پسادکتری گروه مهندسی پلیمر شیمی هستند.

وی ادامه داد: علاوه بر شاخص سالانه، چهار نفر از اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه: مهدی بقایری استاد گروه شیمی، حسین لطفی پژوهشگر پسادکتری گروه مهندسی برق، رضا طیبی استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه و مجتبی لزگی نظرگاه دانشیار گروه مهندسی عمران نیز در رده پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان بر اساس عملکرد استنادی در طول خدمت قرار گرفته‌ اند.

وی گفت: این گزارش با استفاده از شاخص‌های علمی شامل شاخص اچ (h-index)، میزان استناد به مقالات، و شاخص ترکیبی تدوین شده و در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۴ زیرشاخه علمی پژوهشگران را رتبه‌بندی می‌کند.