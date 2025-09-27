به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قاسم مطلبی گفت: در این مدت در حدود شش هزار و ۵۶۵ فقره اظهارنامه‌ صادراتی صادر و ۲۸۷ هزار تن کالا به ۷۲ کشور صادر شده است.

او ادامه داد: عمده کالا‌های صادراتی شامل مشتقات نفتی، شیشه، آینه، قوطی آلومنیومی، رول دستمال کاغدی، رانی و آبمیوه، کاشی، آبگرمکن، کولر، اجزای قطعات مختلف، ورق گالوانیزه، مواد بهداشتی و شویند‌ه ها هستند که از نظر وزنی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، چهار درصد و از نظر تعداد اظهارنامه نیز یک درصد رشد را نشان می دهد.

مدیر گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه در خصوص واردات به این گمرک عنوان کرد: در همین مدت نیز هزار و ۸۹۳ فقره اظهارنامه وارداتی ثبت شده که حدود ۱۱۱ هزار تن به ارزش ۳۱۰ میلیون دلار کالا وارد گمرک منطقه ویژۀ اقتصادی کاوه شده است.

قاسم مطلبی عمده کالاهای وارداتی را ماشین آلات خطوط تولید، کویل آلومنیومی، آخال کاغذ و مقوا، کنستانتره، قطعات خودرو و قطعات لامپ عنوان کرد.

او افزود: امارات، ایتالیا، چین، قطر، کره و عراق، مبداء واردات این کالاها هستند.