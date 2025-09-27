پخش زنده
برنامههای «تهران ۲۰»، «پرسشگر»، «ققنوس» و بیمارستان «صبا»، از شبکههای تلویزیونی و رادیویی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «تهران ۲۰»، امشب با حضور مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از شبکه تهران پخش میشود.
این برنامه میزبان مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است تا چالشهای این صنعت را برررسی و تحلیل کند.
همچنین در بخش تلفنی حسن قشقاوی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در خصوص نقش رهبری سیدالشهدای مقاومت در انسجام جبه مقاومت گفتوگو میکند.
برنامه «تهران ۲۰»، به تهیه کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای علی مروی و راحله امینیان، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت۲۰، پخش می شود.
برنامه «پرسشگر»، این هفته با حضور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به بررسی برنامههای وزارت آموزش و پرورش برای نوروز دانش میپردازد.
در این برنامه با اجرای بهروز تشکر، علی لطیفی (رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش) به بررسی برنامههای وزارت آموزش و پرورش خواهد پرداخت.
برنامه تلویزیونی «پرسشگر» در تلاش است با حضور کارشناسان و مسئولان، مهمترین مسائل آموزشی کشور را از نگاه عدالتمحوری مورد بررسی قرار دهد.
این برنامه شنبهها ساعت ۲۲، به صورت زنده از شبکه آموزش پخش می شود.
مجله رادیویی «ققنوس»، به تهیهکنندگی و سردبیری مریم مردانی، امروز ساعت ۱۵، با مجموعهای از گفتوگوهای ادبی با نویسندگان و پژوهشگران در حوزه ادبیات و فرهنگ از رادیو فرهنگ پخش میشود.
این برنامه به گویندگی مهدی محمدیان و نویسندگی معصومه علوینکو، میزبان مهمانانی خواهد بود که هر یک به بخش مهمی از ادبیات و فرهنگ ایران میپردازند.
در این برنامه، حسن احمدی، نویسنده کتاب «کاغذهای خطخطی»، درباره بازگشت اثر خود به کتابخانه نوجوانان سخن میگوید.
همچنین علی کاشفیخوانساری، پژوهشگر ادبیات، از «عصر حسین ابراهیمیالوند» روایت میکند. گفتوگویی با احمد یوسفزاده، نویسنده کتاب «آن ۲۳ نفر»، نیز از بخشهای ویژه دفاع مقدس این برنامه است.
بخش «به قدر تشنگی» با اجرای سعید یوسفنیا، نیز به معرفی شاعران و شعرخوانی اختصاص دارد.
«ققنوس»، روی موج FM ردیف ۱۰۶، شنوندگان رادیوفرهنگ را از گروه ادب و هنر به سفری پُر از داستانها، خاطرات و تحلیلهای ادبی و فرهنگی و اطلاع رسانی از رویدادهای ادبی دعوت میکند.
رادیو صبا، در برنامه «بیمارستان صبا»، امروز با نگاهی طنز به موضوع «آسیبهای حرکتی»، میپردازد و نکات مهمی را درباره پیشگیری و درمان این آسیبها به مخاطبان یادآوری میکند.
این برنامه که در قالب یک نمایش طنز رادیویی و در فضایی بیمارستانی اجرا میشود، با روایت موقعیتهای کمدی و داستانهای جذاب، علل شایع آسیبهای حرکتی مانند کشیدگی عضلات، پیچخوردگیها و آسیبهای ورزشی را به تصویر میکشد. شخصیتهای برنامه با داستانهایی خندهدار و موقعیتهای نمایشی، راهکارهای ساده برای جلوگیری از این آسیبها و اهمیت فعالیتهای ایمن را بررسی میکنند و نکاتی عملی برای حفظ سلامت جسمانی ارائه میدهند.
«بیمارستان صبا»، با زبان طنز و روایتهای جذاب، تلاش میکند تا ضمن سرگرمی، مخاطبان را نسبت به اهمیت مراقبت از بدن در فعالیتهای روزمره و ورزشی آگاه سازد و نشان دهد چگونه آسیبهای حرکتی میتواند به مشکلات طولانیمدت منجر شود.
این برنامه با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره سلامت جسمانی و پیشگیری از آسیبها، فضایی صمیمی و پرنشاط ایجاد میکند. شنوندگان میتوانند با همراهی شخصیتهای نمایشی، نکات مهم را در قالب داستانهایی ملموس و خندهدار بشنوند و در زندگی روزمره خود به کار بگیرند.
«بیمارستان صبا»، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶ به تهیهکنندگی و اجرای وحید کمالیزاده از رادیو صبا پخش میشود.