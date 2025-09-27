پخش زنده
تازهترین تقریظ رهبر معظم انقلاب اسلامی بر کتاب «خانوم ماه»، روایت زندگی همسر و خواهر شهید، به زودی منتشر میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، انتشارات بهنشر اعلام کرد حضرت آیتالله خامنهای پس از مطالعه کتاب «خانوم ماه» یادداشتی تقریظی بر آن نگاشتهاند که در آبانماه ۱۴۰۴، همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) و هفته کتاب، توسط مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی منتشر خواهد شد.
کتاب «خانوم ماه» اثری از ساجده تقیزاده، نویسنده جوان شیرازی و دانشآموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، زندگی ناز علینژاد، همسر سردار شهید حاج شیرعلی سلطانی و خواهر شهید صادق علینژادیان را در سه فصل روایت میکند. این اثر، تصویری زنانه از زندگی پر فراز و نشیب بانویی ارائه میدهد که پس از شهادت همسرش در سال ۱۳۶۰ و تولد فرزندش عمار، رسالت خود را با پشتیبانی از جبهههای جنگ ادامه داد.
به گفته ساجده تقیزاده، انجام مصاحبه، نگارش، تدوین و ویرایش این کتاب حدود پنج سال زمان برد و نتیجه، اثری واقعی و الهامبخش برای دختران و بانوان جوان است.
زندگی ناز علینژاد، که همسرش او را «خانوم ماه» مینامید، به دلیل ظرفیت دراماتیک و سبک زندگی متعهدانهاش، الگویی برای مخاطبان امروزی است. این بانوی فعال در پشتیبانی جنگ، با روایت صادقانه از فراز و فرودهای زندگی خود، خواننده را به میهمانی خانوادهاش دعوت میکند.