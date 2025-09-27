به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر نسرین چایی‌پز متخصص بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به پیشرفت‌های پزشکی در زمینه کنترل درد گفت: زایمان یکی از مهم‌ترین و به‌یادماندنی‌ترین لحظات زندگی هر مادر است، اما نگرانی از درد همواره همراه این تجربه بوده است. امروزه روش‌های مؤثر و ایمنی در دسترس هستند تا این لحظه به‌یادماندنی با آرامش بیشتری سپری شود و روند زایمان برای مادران خوشایندتر گردد.

وی افزود: روش‌های کنترل درد به دو دسته اصلی غیردارویی و دارویی تقسیم می‌شوند. در دسته نخست، تکنیک‌هایی مانند ریلکسیشن، ماساژ، موسیقی‌درمانی، تنفس صحیح و آب‌درمانی نقش مهمی در کاهش اضطراب و شدت درد دارند و به‌ویژه برای مادرانی که تمایلی به استفاده از دارو ندارند، بسیار مفید هستند.

دکتر چایی‌پز در توضیح روش‌های دارویی بیان کرد: این روش‌ها تحت نظر مستقیم متخصص بیهوشی انجام می‌شوند و شامل چند گروه اصلی هستند؛ روش‌های تزریقی وریدی، استنشاقی و نورواگزیال (منطقه‌ای). از میان اینها، روش تزریقی به دلیل اثر کوتاه‌مدت و احتمال عوارض، کمتر توصیه می‌شود و معمولاً فقط در شرایط خاص کاربرد دارد. در روش استنشاقی نیز گاز انتونوکس (ترکیب نیتروس‌اکساید و اکسیژن) توسط مادر استنشاق می‌شود که اثر سریع، کوتاه‌مدت و ایمن دارد.

متخصص بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اشاره به روش‌های منطقه‌ای گفت: تزریق اسپاینال یکی از روش‌های پرکاربرد با اثر سریع و بی‌دردی تقریباً کامل است که معمولاً در شرایطی به‌کار می‌رود که پیش‌بینی می‌شود زایمان طی دو ساعت آینده انجام شود. اما استاندارد طلایی زایمان بی‌درد، روش اپیدورال است. در این روش یک کاتتر نازک در فضای اپیدورال قرار داده می‌شود تا در طول زایمان دارو به‌تدریج تزریق شود. این روش بدون بی‌هوشی عمومی، کنترل کامل درد را فراهم می‌کند و مادر همچنان قادر به حرکت، تغییر وضعیت و همکاری در روند زایمان خواهد بود.

دکتر چایی پز، با تأکید بر ایمنی این روش‌ها ادامه داد: اپیدورال قابلیت تنظیم شدت بی‌دردی بر اساس نیاز مادر را دارد و حتی در صورت طولانی شدن زایمان هم قابل استفاده است. نکته مهم این است که تمام مراحل توسط متخصص بیهوشی انجام می‌شود و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، تیم بیهوشی بلافاصله اقدام خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در بیمارستان آیت الله روحانی (ره) بابل، خدمات زایمان بی‌درد بر اساس دانش روز دنیا و با حضور تیم‌های مجرب ارائه می‌شود تا مادران عزیز بتوانند با آرامش، ایمنی و خاطره‌ای خوشایند فرزند خود را به دنیا بیاورند.