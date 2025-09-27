پخش زنده
امروز: -
از ابتدای سال تاکنون ۲۴ کاروان سلامت به مناطق محروم هرمزگان اعزام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان گفت: در هر کاروان پزشک عمومی، مشاور تغذیه، روانشناس و پرستار به گروههای هدف خدمات پزشکی ارائه میشود.
مختار سلحشور افزود: در این مدت به سه هزار و ۵۰۰ تَن، با هدف ارتقای سطح بهداشت و خدمات درمانی و حمایتی ارائه شده است.
بیشتر بخوانید: ارائه خدمات پزشکی رایگان در مناطق محروم بندرخمیر
وی گفت: علاوه بر خدمات درمانی، هزار و۲۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال بین نیازمندان مناطق مختلف هرمزگان توزیع شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان با اشاره به اهمیت حضور داوطلبان در این برنامهها، افزود: همکاری داوطلبان در ارائه خدمات سلامت و توزیع بستههای حمایتی، نقش مؤثری در بهبود شرایط زندگی و سلامت جامعه ایفا میکند که نشاندهنده همبستگی اجتماعی در این استان است.