به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه فریمان در مراسم تجلیل از سربازان این شهرستان گفت: وظیفه داریم در ایام دفاع مقدس از همه نیروهای خدمتگزار در سپاه، ارتش و نیروی انتظامی تشکر ویژه داشته باشیم زیرا امنیت ما مرهون رشادت های نیروهای مسلح است.

حجت الاسلام سید مهدی معلمی، با اشاره به «روز سرباز» این روز فرخنده را به سربازان ناحیه بسیج و انتظامی فریمان و سایر سربازان تبریک گفت و افزود: شما سربازان، مدافعان کشور و نظام و امنیت مردم هستید و کسانی که در حال خدمت مقدس سربازی هستند، نزد خداوند متعال مأجور هستند.

در این مراسم که با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و فرمانده انتظامی فریمان برگزار شد، از ۵ نفر از سربازان نمونه این شهرستان با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.