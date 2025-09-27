شهروند خبرنگار ما از اصفهان در پیامی با اشاره به بلاتکلیفی نهضت ملی مسکن فولاد شهر گفت: چرا مسکن ملی با گذشت ۶ سال به متقاضیان تحویل داده نمی‌شود؟

به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طرح مسکن مهر سبب شد عده زیادی از مستأجران صاحب خانه شوند و از دغدغه مسکن آسوده‌خاطر شوند، اما همچنان مسکن دغدغه بسیاری از مردم بوده و هست، برای حل این مشکل دولت طرح نهضت ملی مسکن را ارائه داد تا مردم کم‌درآمد و قشر ضعیف بتوانند صاحب خانه شوند.

متن پیام شهروند خبرنگارما:

با سلام و احترما

‏ باستحضار می‌رساند در سال ۱۳۹۸، تعداد حدود ۸۴۶ نفر در شهر فولادشهر اصفهان برای مسکن ملی ‏ثبت نام کرده‌ایم. در آن زمان به ما قول دادند که اعضای دویست و پنجاه میلیون تومان آورده بیاورند و ‏شرکت عمران فولادشهر هم از بانک حدود ۲۰۰ میلیون وام برای این خانه‌ها وام می‌گیرند؛ که در کل ‏هزینه ساخت و تکمیل هر واحد مسکن ملی حدود چهارصد و پنجاه میلیون تومان می شود و طبق گفته‌های ‏مسئولین شرکت عمران فولادشهر قول دادند که این پروژه بین دو تا سه سال تکمیل و به متقاضیان تحویل ‏شود. ولی متاسفانه نه تنها منازل مسکن ملی را تحویل نداده‌اند بلکه اعضا را با مشکلاتی مواجهه نموده‌اند که ‏بشرح ذیل تقدیم می‌گردد:

‏۱ ـ الان بعد از گذشت ۶ سال از این موضوع و دریافت نقدی به مبلغ ۴۲۰ میلیون تومان برای یک ‏خوابه - ۵۵۰ میلیون تومان برای دوخوابه - و ۶۵۰ میلیون برای سه خوابه، باز هم درخواست دریافت ‏مبالغی از اعضا نموده‌اند.

‏۲ ـ طبق گفته‌ی مسئولین شرکت عمران فولادشهر، مبلغ ۵۱۱ میلیون تومان وام توسط بانک مسکن به هر ‏یک از واحد‌ها اختصاص داده‌اند؛ که به علت عدم اطلاع رسانی شرکت عمران به اعضا برای قسط بندی ‏، مبلغ ۵۱۱ میلیون تومان وام به مبلع ۷۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است (یعنی ۲۷۵ میلیون تومان ‏دیرکرد خورده است) ‏.

‏۳ ـ موضوع بعدی، طبق تصمیم شرکت عمران قیمت هر متر مربع ساختمان را مبلغ یازده ‏میلیون و پانصد تومان شد ، این در حالی است که متاسفانه مشاعات و فضای اطراف واحد‌ها به این قیمت ‏ محاسبه نموده اند (یعنی قیمت ساختمان و مشاعات و فضای اطراف واحد‌ها را به یک ‏قیمت محاسبه نموده‌اند). ‏

لطفا پیگیری کنید. ‏

با تشکر از زحمات شما