شهروند خبرنگار ما از اصفهان در پیامی با اشاره به بلاتکلیفی نهضت ملی مسکن فولاد شهر گفت: چرا مسکن ملی با گذشت ۶ سال به متقاضیان تحویل داده نمیشود؟
به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طرح مسکن مهر سبب شد عده زیادی از مستأجران صاحب خانه شوند و از دغدغه مسکن آسودهخاطر شوند، اما همچنان مسکن دغدغه بسیاری از مردم بوده و هست، برای حل این مشکل دولت طرح نهضت ملی مسکن را ارائه داد تا مردم کمدرآمد و قشر ضعیف بتوانند صاحب خانه شوند.
متن پیام شهروند خبرنگارما:
با سلام و احترما
باستحضار میرساند در سال ۱۳۹۸، تعداد حدود ۸۴۶ نفر در شهر فولادشهر اصفهان برای مسکن ملی ثبت نام کردهایم. در آن زمان به ما قول دادند که اعضای دویست و پنجاه میلیون تومان آورده بیاورند و شرکت عمران فولادشهر هم از بانک حدود ۲۰۰ میلیون وام برای این خانهها وام میگیرند؛ که در کل هزینه ساخت و تکمیل هر واحد مسکن ملی حدود چهارصد و پنجاه میلیون تومان می شود و طبق گفتههای مسئولین شرکت عمران فولادشهر قول دادند که این پروژه بین دو تا سه سال تکمیل و به متقاضیان تحویل شود. ولی متاسفانه نه تنها منازل مسکن ملی را تحویل ندادهاند بلکه اعضا را با مشکلاتی مواجهه نمودهاند که بشرح ذیل تقدیم میگردد:
۱ ـ الان بعد از گذشت ۶ سال از این موضوع و دریافت نقدی به مبلغ ۴۲۰ میلیون تومان برای یک خوابه - ۵۵۰ میلیون تومان برای دوخوابه - و ۶۵۰ میلیون برای سه خوابه، باز هم درخواست دریافت مبالغی از اعضا نمودهاند.
۲ ـ طبق گفتهی مسئولین شرکت عمران فولادشهر، مبلغ ۵۱۱ میلیون تومان وام توسط بانک مسکن به هر یک از واحدها اختصاص دادهاند؛ که به علت عدم اطلاع رسانی شرکت عمران به اعضا برای قسط بندی ، مبلغ ۵۱۱ میلیون تومان وام به مبلع ۷۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است (یعنی ۲۷۵ میلیون تومان دیرکرد خورده است) .
۳ ـ موضوع بعدی، طبق تصمیم شرکت عمران قیمت هر متر مربع ساختمان را مبلغ یازده میلیون و پانصد تومان شد ، این در حالی است که متاسفانه مشاعات و فضای اطراف واحدها به این قیمت محاسبه نموده اند (یعنی قیمت ساختمان و مشاعات و فضای اطراف واحدها را به یک قیمت محاسبه نمودهاند).
لطفا پیگیری کنید.
با تشکر از زحمات شما