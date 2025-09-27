همزمان با آغاز هفته گردشگری به صورت همزمان در ۲۲ مدرسه تهران به صورت همزمان زنگ گردشگری نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نواختن زنگ گردشگری در مدارس تهران با هدف آشنایی قشر جوان و نوجوان با جاذبه‌های شهر تهران و ایجاد بستر مناسب جهت ارتقا این رشته در مدارس به عنوان یک رشته آموزشی و افزایش مدارس گردشگری در مناطق مختلف در سال‌های اخیر در حال اجرا است.

گفتنی است این برنامه در مناطق ۲۲ گانه با حضور شهرداران و مدیران آموزش پرورش در ۲۲ منطقه روز شنبه ۵ مهر به صورت همزمان در تهران اجرا شد.

در این راستا رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با حضور در مدرسه دخترانه هاجر منطقه ۷ باهمراهی سعید روشن رئیس موسسه تهران شناسی و ... آئین نواختن زنگ گردشگری را اجرا کرد.

درحاشیه این برنامه اجرای موسیقی محلی کردی، اجرای مسابقات بومی محلی اقوام، حضور تن پوش‌های عروسکی اقوام و اجرای مسابقه با موضوع گردشگری شهری اجرا شد.