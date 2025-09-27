پخش زنده
یادواره شهدای آباده همزمان با هفته گرامی داشت دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ علی رجبی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان آباده گفت: در هفته دفاع مقدس ۱۰ برنامه یادواره شهدا در شهرستان آباده برگزار شد.
او افزود: همچنین یادواره ۱۶۰ شهید آباده با حضور خانواده شهدا و مردم شهید پرور برگزار شد.
در این مراسم معنوی حجت السلام والمسلمین مسلم داوودی نژاد کارشناس صدا وسیما و خادم حرم مطهر امام رضا علیه السلام نیز به روایت گری دوران دفاع مقدس پرداخت.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان آباده بیان کرد: نمایشگاه عکس، ماکت عملیاتهای رزمندگان، ایستگاه صلواتی، اجرا گروه سرود کریم اهل بیت علیهم السلام و مداحی از برنامههای این مراسم معنوی بود که در دبستان ۲۲ بهمن آباده برگزار شد.
سرهنگ علی رجبی افزود: امسال یادواره شهدای شهرستان آباده در هفته بسیج برگزار میشود.