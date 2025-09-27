به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، وحدت و یکپارچگی مردم، غنی سازی اورانیوم و مذاکره با آمریکا مهم‌ترین محور سخنان حضرت آیت اله خامنه‌ای بود.

رهبر معظم انقلاب بخش دیگری از سخنان خود را به اعمال فشار غربی‌ها بر توقف غنی سازی اختصاص دادند.

حضرت آیت اله خامنه‌ای همچنین به تشریح دلیل بی اعتمادی به غرب و بی نتیجه بودن مذاکره با آنان پرداختند.

رهبر معظم انقلاب قوی شدن در عرصه‌های علمی، نظامی و سازمانی را راه پیشرفت کشور بیان کردند.

با همت، تلاش و اتکا به پروردگار پرچم عزت اقتدار و پیشرفت کشورمان بر فراز قله‌ها استوار خواهد ماند.