به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، آیین افتتاح همزمان ۶۱ پروژه ارتباطی استان با مجموع اعتبار ۴۹۲۳ میلیارد ریال با حضور سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

اتصال ۱۱ روستا از طریق ۷ ایستگاه تلفن همراه جدید، نصب و راه اندازی و برگردان ۴۵ کافو نوری (۱۶ کافو نوری در ۳ شهر و ۲۹ کافو در روستا)، اتصال منازل و کسب و کار‌ها به شبکه فیبرنوری (۱۶ دستگاه OLT و ۸۳ کیلومتر در ۱۰ شهر و ۲ روستا) و توسعه پورت دیتا/تغذیه نیرو (در ۱۴ شهر و ۲۴ روستا) از جمله پروژه‌هایی است که در این آیین افتتاح شدند.

توسعه شبکه IP فاز سوم توسعه و ارتقای پایداری شبکه انتقال با استفاده از توانمندی تولید داخل به روزرسانی شبکه سوئیچینگ بین شهری و بین الملل، راه اندازی یک ایستگاه تلفن همراه نسل پنجم در شهر بیرجند، احداث و راه اندازی ۵ ایستگاه تلفن همراه نسل چهارم، ارتقای ۱۲ ایستگاه تلفن همراه به نسل چهارم، تعویض و تقویت ۱۳ دکل ایستگاه تلفن همراه، راه اندازی یک ایستگاه تلفن همراه نسل پنجم در شهر بیرجند و ... نیز از جمله این طرح هاست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آئین افتتاح این طرح‌ها در بیرجند و در دیدار با نخبگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات استان گفت: شتاب توسعه ارتباطی در خراسان جنوبی بیشتر از سایر استان هاست که باید استمرار داشته باشد.

هاشمی افزود: طرح ایران دیجیتال، هوشمندسازی و دیپلماسی فناوری نیز از طرح‌های ملی است که آن را پیگیری می‌کنیم.

وی گفت: برای تحقق طرح هوشمند سازی نسازمند مشارکت بخش خصوصی هستیم و این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه معادن در خراسان جنوبی را رفع کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستان آن شد که خراسان جنوبی در تحقق و اجرای طرح ایران دیجیتال که دانش آموزان را با اقتصاد دیجیتال و حوزه فناوری آشنا می‌کند، مشارکت ویژه داشته باشند.