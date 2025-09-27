پخش زنده
۶۱ طرح ارتباطی در خراسان جنوبی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، آیین افتتاح همزمان ۶۱ پروژه ارتباطی استان با مجموع اعتبار ۴۹۲۳ میلیارد ریال با حضور سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
اتصال ۱۱ روستا از طریق ۷ ایستگاه تلفن همراه جدید، نصب و راه اندازی و برگردان ۴۵ کافو نوری (۱۶ کافو نوری در ۳ شهر و ۲۹ کافو در روستا)، اتصال منازل و کسب و کارها به شبکه فیبرنوری (۱۶ دستگاه OLT و ۸۳ کیلومتر در ۱۰ شهر و ۲ روستا) و توسعه پورت دیتا/تغذیه نیرو (در ۱۴ شهر و ۲۴ روستا) از جمله پروژههایی است که در این آیین افتتاح شدند.
توسعه شبکه IP فاز سوم توسعه و ارتقای پایداری شبکه انتقال با استفاده از توانمندی تولید داخل به روزرسانی شبکه سوئیچینگ بین شهری و بین الملل، راه اندازی یک ایستگاه تلفن همراه نسل پنجم در شهر بیرجند، احداث و راه اندازی ۵ ایستگاه تلفن همراه نسل چهارم، ارتقای ۱۲ ایستگاه تلفن همراه به نسل چهارم، تعویض و تقویت ۱۳ دکل ایستگاه تلفن همراه، راه اندازی یک ایستگاه تلفن همراه نسل پنجم در شهر بیرجند و ... نیز از جمله این طرح هاست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آئین افتتاح این طرحها در بیرجند و در دیدار با نخبگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات استان گفت: شتاب توسعه ارتباطی در خراسان جنوبی بیشتر از سایر استان هاست که باید استمرار داشته باشد.
هاشمی افزود: طرح ایران دیجیتال، هوشمندسازی و دیپلماسی فناوری نیز از طرحهای ملی است که آن را پیگیری میکنیم.
وی گفت: برای تحقق طرح هوشمند سازی نسازمند مشارکت بخش خصوصی هستیم و این طرح میتواند بسیاری از مشکلات حوزه معادن در خراسان جنوبی را رفع کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستان آن شد که خراسان جنوبی در تحقق و اجرای طرح ایران دیجیتال که دانش آموزان را با اقتصاد دیجیتال و حوزه فناوری آشنا میکند، مشارکت ویژه داشته باشند.