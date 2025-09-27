به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مسابقه عکاسی جشنواره در دو بخش دوربین حرفه‌ای و تلفن همراه برگزار خواهد شد و تمامی هنرمندان و علاقه‌مندان به عکاسی می‌توانند در هر دو بخش شرکت کنند.

آثار ارسالی باید مربوط به اجرای نمایش‌های جشنواره باشند و هر عکاس مجاز است در هر بخش حداکثر پنج اثر رنگی یا سیاه و سفید ارسال کند.

براساس مقررات، ویرایش عکس‌ها تنها در حد اصلاح رنگ، نور، وضوح و کادربندی مجاز است و هرگونه جابه‌جایی عناصر تصویری یا تلفیق چند عکس مورد پذیرش دبیرخانه نخواهد بود.

فایل عکس‌ها باید با فرمت JPG و حداکثر حجم دو مگابایت با ابعاد پیشنهادی ۲۴۰۰ پیکسل در ضلع بزرگ با دقت ۳۰۰ dpi در نظر گرفته شوند.

عکس‌های ارسالی باید بدون هرگونه علامت، آرم، نام عکاس، امضا یا شناسه باشند.

حقوق مادی و معنوی آثار متعلق به صاحبان عکس است و برگزارکننده، حق استفاده از عکس‌های منتخب را با ذکر نام عکاس و جشنواره برای چاپ در کتاب، بروشور یا برپایی نمایشگاه در داخل و خارج از کشور محفوظ می‌دارد.

اعلام نتایج مسابقه در مراسم اختتامیه جشنواره انجام می‌شود و در هریک از بخشها، دو نفر برگزیده شده و دیپلم افتخار، لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت می‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از سراسر کشور به شماره ۰۹۰۱۳۸۵۵۰۹۵ در پیام رسان فضای مجازی ارسال کنند.

دبیرخانه جشنواره تعهدی نسبت به تأمین بلیت هواپیما و اسکان شرکت‌کنندگان ندارد.

آخرین مهلت ارسال آثار ۲۸ مهر امسال اعلام شده است.