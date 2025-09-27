به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان گاز برخی مناطق اهواز به منظور توسعه شبکه گازرسانی فردا یکشنبه ۶ مهرماه قطع خواهد شد.

کوی طالقانی، خیابان نهم، سمت کارخانه یخ و فرعی انتهای خیابان‌های هفتم، هشتم و نهم در روز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ همان روز قطع خواهد شد.

در کوی مندلی نیز، خیابان‌های کرومات ۷ و ۸ و خیابان فرامرزپور ۹ و کوچه‌های فرعی در روز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۷ صبح تا ۲۲ شب همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکین درخواست شد در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.