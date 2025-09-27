سایت نسل چهارم همراه اول در روستای صومعه بزرگ فریمان به بهره‌ برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌ های ارتباطی و تحقق عدالت دیجیتال، سایت نسل چهارم همراه اول با بیش از ۸ میلیارد تومان هزینه بهره برداری شد.

مهدی ناصری افزود: با راه‌ اندازی این سایت، ساکنان دو روستای صومعه بزرگ و صومعه کوچک به طور کامل و روستاهای مجاور تا حدودی از پوشش ۴G و اینترنت پرسرعت همراه بهره مند شده اند که زمینه‌ ساز ارتقای خدمات آموزشی، بهبود ارتباطات خانوادگی و حمایت از کسب‌ و کارهای محلی خواهد بود.

وی گفت: این طرح با هدف کاهش شکاف ارتباطی و تسهیل دسترسی به خدمات دولت الکترونیک اجرا شده و در ادامه برنامه توسعه ارتباطات روستایی در سطح استان صورت گرفته است.