۴ طرح ورزشی بزرگ در شمال شرق پایتخت در آستانه افتتاح
شهردار منطقه تهران۴ گفت: با تکمیل و بهرهبرداری ۴ طرح ورزشی خانه کشتی شهدای شمیراننو، زورخانه شهدای مبارکآباد، مجتمع فرهنگیورزشی قنات کوثر و مجموعه ورزشی گلشن، ظرفیت ورزش همگانی و قهرمانی در منطقه ۴ تهران به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سیدمحمد موسوی، ضمن تشریح آخرین وضعیت ۴ طرح مهم ورزشی در حال تکمیل، اعلام کرد: با اجرای این طرحها، شاهد افزایش قابل توجه سرانه ورزشی، ارتقای سلامت جسم و روان شهروندان و کاهش آسیبهای اجتماعی خواهیم بود.
خانه کشتی شهدای شمیراننو
شهردار منطقه ۴ درخصوص این مجموعه ورزشی گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت ۱,۱۶۵٫۶۰ مترمربع با سازه بتنی در یک و نیم طبقه ساخته شده است. طبقه همکف با مساحت ۸۷۹٫۸۰ مترمربع شامل دو زمین تشک کشتی ۱۲×۱۲، لابی انتظار، آسانسور، فضاهای دسترسی، بخش تاسیسات، انبار، کنترل و نگهبانی، مدیریت و اداری، سرویس بهداشتی، جایگاه تماشاگران، بوفه، کمکهای اولیه و فضاهای پشتیبانی سالنهاست. نیمطبقه اول نیز با مساحت ۲۸۵٫۸۰ مترمربع دارای لابی انتظار، آسانسور، نمازخانه، سالن بدنسازی و کلاسهای آموزشی است. این پروژه با کاربری خدماتی-تفریحی-ورزشی، با هدف افزایش سرانه ورزشی، غنیسازی اوقات فراغت جوانان و افزایش امنیت و نشاط در بوستانهای اطراف در حال تکمیل است.
زورخانه شهدای مبارکآباد
موسوی درباره زورخانه شهدای مبارک آباد توضیح داد: این مجموعه به مساحت عرصه و اعیان ۴۰۰ مترمربع با سازه و سقف بتنی در یک طبقه ساخته شده است. امکانات شامل لابی انتظار ۶۵ مترمربع، سالن زورخانه ۲۱۷ مترمربع، رختکن ۱۷ مترمربع، کفشکنی ۱۴ مترمربع، بوفه و فروشگاه ۶ مترمربع، انبار ۶ مترمربع، مدیریت و نمازخانه ۲۴ مترمربع و سرویس بهداشتی ۵۱ مترمربع است. هدف اصلی این پروژه، احیای ورزشهای باستانی و تقویت روحیه و نشاط اجتماعی در محله بهویژه میان جوانان است.
مجتمع فرهنگی ورزشی قنات کوثر
موسوی ادامه داد: این مجتمع در زمینی به مساحت ۱,۱۴۹ مترمربع و زیربنای ۴,۶۹۰ مترمربع در ۷ طبقه با اسکلت فلزی احداث میشود. طبقات منفی ۲ و منفی ۱ شامل پارکینگ، انبار، اتاق تأسیسات و خدمات هستند، در طبقه همکف سالن ایروبیک و بدنسازی، انبار ورزشی، رختکن، دوش، سرویس بهداشتی و اتاق مربیان قرار دارد. طبقه اول دارای بخش پذیرش، کفشکنی، امکانات بازی مانند فوتبالدستی و تنیسرویمیز، اتاق تعویض لباس، سرویس بهداشتی و انباری ورزشی است.
وی افزود: طبقه دوم دارای آشپزخانه، سرویس بهداشتی، رختکن، اتاق مربیان، سالن ورزشهای رزمی و امکانات جانبی است. طبقات سوم و چهارم کاربری اداری دارند. این پروژه که از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ در مرحله اجرای فونداسیون و اسکلت طبقات منفی ۲، منفی ۱ و همکف متوقف شده بود، اکنون در مسیر تکمیل قرار دارد و هدف آن افزایش سرانه ورزش، تأمین فضاهای فرهنگی و کاهش آسیبهای اجتماعی در منطقه است.
مجموعه ورزشی گلشن
مدیریت شهری منطقه ۴ خاطرنشان کرد: این مجموعه در زمینی به مساحت ۱,۱۱۵ مترمربع با زیربنای ۱,۲۷۲ مترمربع در سه طبقه (همکف، زیرزمین منفی یک و منفی دو) و سازه فلزی احداث میشود. زیرزمین منفی 2شامل استخر، جکوزی، سونا خشک و بخار، رختکن، موتورخانه و انبار بوده و مساحت آن ۷۵۸٫۵ مترمربع است. زیرزمین منفی یک با مساحت ۲۴۶٫۲۰ مترمربع و طبقه همکف با مساحت ۲۶۷٫۳۰ مترمربع شامل بوفه، پذیرش، لابی و اتاق مدیریت است. این پروژه با هدف افزایش سرانه ورزشی، ارتقاء اوقات فراغت شهروندان و کاهش آسیبهای اجتماعی هماکنون در مرحله اتمام تیغهچینی زیرزمین قرار دارد.
سیدمحمد موسوی در پایان افزود: تکمیل این ۴ طرح ورزشی نهتنها پاسخ به نیازهای زیرساختی منطقه ۴ در حوزه ورزش است، بلکه به عنوان سرمایهگذاری اجتماعی، نقشی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا خواهد کرد.