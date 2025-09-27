گاز مناطق تل خسرو، سرآبتاوه و شهرک الغدیر در شهرستان بویراحمد فردا از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی شرکت گاز استان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد جهت توسعه شبکه ،گاز مناطق تل خسرو، سرآبتاوه و شهرک الغدیر در شهرستان بویراحمد از ساعت ۸:۰۰ صبح فردا به مدت ۱۰ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع خواهد شد.
لذا خواهشمند است مشترکان در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری نمایند و ضمن پیش بینی تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه دارند.