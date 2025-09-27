امروز: -
سخنرانی نتانیاهو برای صندلی‌های خالی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵- ۱۵:۲۷
خبرهای مرتبط

مکرون در انتقاد از نتانیاهو: جنگ غزه، غیرنظامیان را می‌کشد

مواضع تازه اروپا؛ سیاسی کاری یا اصلاح تاریخی

اسلوونی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را تحریم کرد

نتانیاهو از هراس بازداشت آسمان اروپا را دور زد

خروج نمایندگان کشورها از سازمان ملل در اعتراض به نتانیاهو

قطر: اقدامات اسرائیل امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد

برچسب ها: نتانیاهو ، سازمان ملل ، جنایتکار جنگی
