مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقهای یزد از بازدید بیش از ۲۲ هزار گردشگر داخلی و خارجی در شش ماهه نخست سال جاری از موزه تاریخی آب یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تقوا کولیوند گفت: نیمه اول سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۲ هزار و ۵۵۲ مسافر و گردشگر داخلی و ۳۸۳ گردشگر خارجی از موزه تاریخی آب یزد بازدید کردند.
وی افزود: موزه آب یزد بهعنوان یکی از مقاصد جذاب گردشگری استان شناخته میشود و با نمایش اسناد تاریخی، ابزارهای سنتی و دستاوردهای بومی در زمینه مدیریت و انتقال آب، همواره مورد توجه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی قرار دارد.
کولیوند تصریح کرد: گردشگران و مسافران در این بازدیدها با پیشینه سنتی و فرهنگ دیرینه استان یزد در زمینه مدیریت منابع آب و همچنین راهکارهای مدیریت مصرف و ترویج آن در جامعه آشنا میشوند.
مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقهای یزد با بیان اینکه این موزه در شمال میدان امیرچقماق در خانهای تاریخی به نام خانه کلاهدوزها واقع شده است، خاطرنشان کرد: فضای دلنشین و تاریخی این موزه و روایت راویان آب از تاریخ چند هزار ساله آن، چگونگی استحصال آن از دل زمین و استفاده بهینه از آن در دوران گذشته، رضایت حداکثری مهمانان نوروزی را در بردارد.
وی ادامه داد: این مجموعه فرهنگی طی سالهای اخیر، بهواسطه ثبت جهانی قناتهای ایران و اهمیت موضوع آب در کشور، بیش از گذشته توانسته جایگاه خود را در میان گردشگران تثبیت کرده و به مرکزی ارزشمند برای معرفی میراث فرهنگی و آبی یزد تبدیل شود.