دختران آذربایجان شرقی در مسابقات بدمینتون آسیای میانه ۲۰۲۵ پنج طلا و یک نقره برای کاروان تیم ملی ایران به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در مسابقات بدمینتون آسیای میانه ۲۰۲۵ که به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار شد در بخش انفرادی دختران زیر ۱۵ سال مبینا سالاری اول شد.

در بخش دو نفره دختران زیر ۱۵ سال هم مبینا سالاری و سپیده صادقی به مقام نخست دست یافتند.

در انفرادی دختران زیر ۱۷ سال آیسان زارعی و مهدیه هوشمند به ترتیب در رده اول و دوم ایستادند ودر بخش دو نفره دختران زیر ۱۷ سال آیسان زارعی و مهدیه هوشمند قهرمان شدند.