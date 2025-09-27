به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدعلی طالبی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تاکید کرد تا احداث سردخانه‌ها تا جای ممکن در داخل شهرک‌های صنعتی صورت گیرد و با اشاره به تعداد، تنوع و پراکندگی سردخانه‌ها افزود: برای مناطق نیاز سردخانه‌های متعدد، شهرک ویژه سردخانه‌ای تعریف کنیم تا بهره‌وری بهتری از زمین‌ها داشته باشیم.

وی به نتایج حاصل از سرشماری عمومی کشاورزی 1403 نیز اشاره داشت و گفت: با توجه به اهمیت جایگاه کشاورزی در استان، مشارکت فکری همه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان را در این زمینه نیاز داریم که شاهد حصول راهبردهایی برای استان باشیم.

محمد علی طالبی استاندار کرمان با توجه به گزارشی از سرشماری کشاورزی نتایج راهبردی آنرا برای استان مفید دانست و افزود برای جایگاه های با نقاط قوت و رتبه های پایین باید تلاش کنیم و درزمینه محصولات ارز آور و صادراتی با رتبه های اول نیازمند توجه هستند

وی با اشاره به رتبه اول محصولات گلخانه ای در کشور و محصولات باغی و همچنین

رتبه پنجم آبزیان و رتبه 15گیاهان دارویی نیازمند توجه بهره‌وری بیشتر و ارزش افزوده است

وی از همه دستگاه ها در جذب اعتبارات تملک قدردانی کرد و افزود و از همه دست اندر کاران در این زمینه قدردانی کرد

وی هم چنین بر استفاده از ظرفیت های اعتبارات ملی برای استان به مدیران تاکید کرد

وی همچنین گفت اعتبار حقوق دولتی معادن سهم استان به طور ویژه پیگیری شود و امیدواریم که درسایر ردیف شاهد عملکرد خوبی باشیم

در ابتدای این نشست سرشماری کشاورزی توسط سلیمانی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارایه شد

همچنین اعضای شرکت کننده نظرات و پیشنهادات خود را ارایه کردند

اقای وحیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت با توجه به تخصیص منابع اعتبارات مناسبی به استان ابلاغ شده که در کمیته بررسی و به دستگاه ها ابلاغ می شود

وی گفت اعتبارات سال گذشته 100درصد به دستگاه ها ابلاغ شده و اعتباری برگشت نخورده است

وی از تخصیص 1365میلیارد تومان در خصوص حقوق دولتی با پیگیری نمایندگان استان و استاندار خبرداد که پروژهها بررسی و به دستگاه ها ابلاغ می شود

وی گفت به ورزش استان و کشور بیشترین درصد به میزان 40درصد ابلاغ شده است

وی گفت در زمینه اوراق مرابحه نیز 2هزار میلیارد تومان بصورت اوراق برای اجرای پروژه‌های عمرانی در دستور کار است که درصورت اختصاص هزینه می شود