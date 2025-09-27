پخش زنده
تا اواخر وقت امروز با عبور موج ضعیف بارشی از فراز استان، ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای پراکنده و نقطهای به همراه رعدوبرق در ارتفاعات استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : از اواسط وقت امروز با شمالی شدن جریانات از مقدار رطوبت در منطقه کاسته خواهد شد.
محمد سبزه زاری افزود : همچنین از فردا تا اواخر هفته وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی در برخی ساعات بصورت متوسط خواهند بود. تا اواخر هفته تغییرات محسوس دمایی نخواهیم داشت.
در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۴۱.۹ و ایذه با دمای ۱۵.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۱.۱ و کمینه دمای ۲۱.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.