احتمال رگبارهای پراکنده در خوزستان

تا اواخر وقت امروز با عبور موج ضعیف بارشی از فراز استان، ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار‌های پراکنده و نقطه‌ای به همراه رعدوبرق در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.