استخدام ۵۰ نخبه بوشهری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
رئیس بنیاد نخبگان بوشهر گفت: با توجه به ظرفیت استان، در قالب تفاهمنامه با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، در ۶ ماهه اول امسال ۵۰ نفر از نخبگان در این صنایع جذب و به کارگیری شدند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، یوسف دهقانی در نشست با خبرنگاران با اشاره به جذب نخبگان از ابتدای امسال تا کنون، در استان، گفت: در این مدت هفت نفر از نخبگان در دستگاههای اجرایی جذب شدهاند و تعدادی هم در بخشهای خصوصی، که آمار آنها در اواخر مهر نهایی میشود.
وی در ادامه از فعالیت نخبگان در حوزه فناوری هستهای خبر داد و افزود: علاوه بر اینکه یک نفر از نخبگان استان در سازمان انرژی اتمی بوشهر مشغول به کار شده، تعدادی هم در هیئت اندیشهورز تخصصی وابسته به فناوری هستهای مشغول به فعالیت هستند.
رئیس بنیاد نخبگان با بیان اینکه این هیئت اندیشهورز، مسائل و چالشهای مرتبط با فناوری هستهای را احصاء میکند، اظهار کرد: طرحی با انرژی اتمی بوشهر در قالب هستههای دانشجویی محور و استاد محور با عنوان «ساخت رباتیک کاهش آلاینده» است که به سرانجام رسیده و به سازمان انرژی اتمی تحویل داده شده است.
وی بیان کرد: بر اساس بانک اطلاعاتی، ۳۰۰ نفر از نخبگان استان بوشهر تحت پوشش بنیاد نخبگان استان هستند، اما علاوه بر آن و بر اساس طرحهای متعدد در حوزههای نخبگانی، تعداد کل نخبگان استان بالغ بر ۵۰۰ نفر است.
دهقانی با بیان اینکه نخبگان توسط طرحهای متعدد جذب میشوند، گفت: بر اساس طرح «شهید احمدی روشن» که در موضوعات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، آب، کشاورزی و ناترازیهای انرژی است، سازمانها تقاضای خود را به بنیاد اعلام کرده و نخبگان این طرحها را برای اجرا و حل چالشها اجرا میکنند.
وی تأمین مسکن نخبگان را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ برای ۱۰ نفر از نخبگان، تأمین مسکن شده که این زمینه تا سال ۱۴۰۴ و با همکاری راه و شهرسازی استان به ۳۰ مورد رسیده است.