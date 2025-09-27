استخدام ۵۰ نخبه بوشهری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

رئیس بنیاد نخبگان بوشهر گفت: با توجه به ظرفیت استان، در قالب تفاهم‌نامه با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، در ۶ ماهه اول امسال ۵۰ نفر از نخبگان در این صنایع جذب و به کارگیری شدند.