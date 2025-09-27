به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: وسعت باغ‌های پسته استان ۱۵ هزار هکتار است و پیش بینی می‌شود امسال ۱۷ هزار تن محصول از سطح آن برداشت شود.

احمد اسدی افزود: استان مرکزی جایگاه ششم تولید پسته کشور را دارد و متوسط برداشت در هر هکتار هزار و ۳۰۰ کیلوگرم پسته خشک است.

او ادامه داد: ۸۰ درصد از محصول تولیدی شهرستان زرندیه استان مرکزی صادراتی است و از محل فروش آن هر سال نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار ارز عاید کشور می شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: کشور‌های حاشیه خلیج فارس، آسیای میانه و اروپای شرقی از جمله مقاصد صادراتی پسته زرندیه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه هم گفت: وسعت باغ‌های پسته این شهرستان ۱۰ هزار هکتار است و پیش بینی می‌شود امسال ۱۳ هزار تن محصول پسته از سطح آن برداشت شود.

رحیم محمودی افزود: ۸۰ درصد پسته تولیدی شهرستان که از ارقام کله قوچی، احمد آقایی و اکبری است به خارج از کشور صادر می‌شود.

او ادامه داد: مزرعه پروین آباد شهرستان زرندیه با وسعت ۱۸۰ هکتار و با وجود ۸۰ هزار اصله درخت یکی از بزرگترین مزارع تولید پسته ارگانیک کشور است که محصول آن بدون استفاده از سموم مضر و فاقد آفلاتوکسین تولید می شود.