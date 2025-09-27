به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار عوض شهابی فر از فرماندهان ارشد سپاه قدس ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روز گفت: راز پیروزی همیشگی ما، وحدت و انسجام ملت است و گرنه زمانی‌که جنگ تحمیلی شروع شد ما هیچ امکانات، تجهیزات، ارتش و سپاه منسجم و آماده‌ای نداشتیم که بتوانیم مقابله کنیم و لطف خدا ، وحدت و همراهی مردم و رهبری امام‌خمینی (ره) بود که توانستیم از آن برهه تاریخی عبور کنیم و کشور و انقلاب را حفظ شود.

وی افزود: جنگ ما یک جنگ نامتقارن و نابرابر بود و تجهیزات و قوای دشمن قابل مقایسه با تجهیزات و نیروهای ما نبود و در ابتدای جنگ به واسطه انجام عملیات و گرفتن غنائم جنگی از دشمن بعثی همان مهمات و غنائم را علیه خودش استفاده می‌کردیم.

وی همچنین گفت: امروز ماهیت جنگ فرق کرده و مرزهای دفاعی گسترده شده‌است و حضور مدافعان حرم در کشورهای عراق، سوریه و لبنان و جنگ با داعش ،رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی جهت دفاع از مرزهای کشور بود و با از دست رفتن کشوری مانند سوریه که خط مقدم ما بود شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی و اربابانش به راحتی به کشورمان حمله می کنند، و این مسئله باعث شدن که ارزش فداکاری و رشادت های جوانان مدافع حرم بیش از بیش نمایان شود.

رحم اله خواجه پور امام جمعه شهرستان مارگون گفت: هفته دفاع مقدس مظهر ایستادگی، استقامت ایمان و تقوای دلاورمردانی بود که تابع آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و امامین انقلاب بودند و اجازه ندادند دست مجاور متجاوزان به از سمت ایران اسلامی دراز شود. مجتبی داوری فرمانده سپاه شهرستان مارگون گفت: این مراسم با هدف حفظ و پاسداشت یاد و خاطره رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس با حضور اقشار مختلف مردم ، رزمندگان و بسیجیان دفاع مقدس برگزار شد. وی افزود: به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه پایگاه‌های اسوه شهرستان و نمایشگاه کتاب دفاع مقدس با همکاری اداره نهاد کتابخانه‌های عمومی شهرستان نیز در حاشیه این مراسم برگزار شد.