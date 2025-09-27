پخش زنده
تداوم خدمت رسانی به روستای سرای پس از انقلاب اسلامی و در سالهای اخیر موجب شده است امید روستاییان به ادامه کار و زندگی در این روستای جزیره اسلامی بیشتر شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، چهار دهه پیش، این منطقه از روستاهای محروم آذربایجان بود تا اینکه پای جهاد سازندگی به این روستا باز شد و با احداث راه، برق، آب توسعه آن شکل گرفت.
به گفته ساکنان روستا ایجاد زیرساختهای آبادانی، توسعه این روستا را به دنبال داشته است اما در سالهای اخیر بروز خشکسالی باغداری سرای را دچار مشکل کرده است با این وجود اهالی به خاطر کمبود آب بیکار ننشستهاند و پسته را جایگرین دیگر محصولات باغی و کشاورزی کردهاند.
قرار گرفتن روستای سرای در مسیر تبریز _ارومیه آن را به منطقه گردشگری تبدیل کرده و پس از چهل سال از روستاهای پیشرو در تولید و گردشگری منطقه است.
مردم شهید پرور این روستا در دوران دفاع مقدس و همچنین جنگ ۱۲ روزه اخیر شهدایی را برای عزت و سربلندی کشورمان تقدیم کردهاند.