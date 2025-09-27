به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر علی زارع هروکی گفت: این سالن زیبایی که اقدامات تزریق ژل، بوتاکس و مزوتراپی را توسط فرد فاقد مجوز در منطقه صفاییه یزد انجام می‌داد، توسط اداره نظارت بر درمان و همکاری کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت مهر و موم شد.

وی افزود: شهروندان از مراجعه به مراکز غیر مجاز ارائه دهنده خدمات در زمینه پوست اعم از تزریق ژل، بوتاکس، مزوتراپی، لیزر میکرونیدلینگ و ... خوداری کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ادامه داد: در صورت مشاهده تخلف و یا مراجعه به چنین مراکزی می‌توانند به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان این معاونت واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهیدصدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه مراجعه و یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰، گزارش یا شکایت خود را مطرح کنند.