استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: مسئولیت یک امانت در دست مدیران است و باید از این فرصت خدمتگزاری در راستای منافع مردم بهره مند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی در برنامه ارتباط مستقیم با مردم از طریق سامانه سامد با بیان اینکه در برنامه امروز پاسخگوی ۱۵ نفر بودیم که از طریق سامانه ۱۱۱ مسائل، مشکلات و درخواستهای خود را در میان گذاشتند، با تبریک هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر را گرامی میداریم و خود، همکاران و همه مدیران و کارشناسان را به الگوگیری از آرمانها و اهداف بلند شهدا توصیه میکنم.
وی افزود: از جانفشانیهای شهدا برای دفاع از تمامیت ارضی و آبادی میهن الهام گرفتهایم و تلاش میکنیم تا مردم عزیز استان از نظر امکانات، توسعه و رضایتمندی به جایگاه شایستهای دست یابند.
استاندار در تشریح برنامه ارتباط هفتگی با مردم، خاطرنشان کرد: در راستای خدمترسانی و رسیدگی به مشکلات مردم، برنامهای ترتیب دادهایم که بهطور متناوب، یک هفته به صورت ملاقات حضوری و هفته دیگر از طریق سامانه «سامد» سامانه ارتباط مردمی استانداری در خدمت مردم باشیم و این هفته نوبت ارتباط از طریق این سامانه بود که طی آن، با ۱۵ نفر از شهروندان به صورت تلفنی گفتوگو و مسائل آنان پیگیری شد.
رحمانی به جزئیات مسائل مطرحشده توسط شهروندان اشاره و تصریح کرد: از جمله موارد مطرحشده، میتوان به درخواستهای متعددی در حوزه تسهیلات بانکی اشاره کرد.
وی گفت: تعدادی از متقاضیان درخواست تسهیلات بانکی داشتند که بلافاصله هماهنگیهای لازم با بانکهای عامل انجام شد و تأکید کردیم تا با توجه به ظرفیت بانک و نیاز متقاضیان، تسهیلات لازم پرداخت شود.
وی در ادامه به درخواستهای مربوط به بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: متقاضیانی برای راهاندازی گلخانه و اخذ مجوزهای لازم مشکل داشتند که با شرکت آب منطقهای استان هماهنگی شد تا با اولویتدادن به کشت گلخانهای، مشکلات آنها حل شود.
استاندار با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: برخی از شهروندان نیز مشکلاتی در زمینه ثبتنام دانشآموزان داشتند که این موضوع نیز با پیگیری از آموزش و پرورش استان در حال حلشدن است.
رحمانی به طرح مسائل عمران شهری و روستایی توسط شهروندان پرداخت و گفت: یکی از موارد مطرحشده، موضوع راهاندازی و بهرهبرداری از ایستگاه پمپاژ در منطقه مختار است، خوشبختانه با پیگیریهای قبلی، شرکت تعاونی مربوطه تشکیل شده و دستور لازم برای انتقال مدیریت و نگهداری این ایستگاه به همین شرکت صادر شد تا مردم بتوانند امور خود را به صورت خودگردان مدیریت کنند.
وی از پیگیری درخواستها در حوزههای مختلف توسعهای خبر داد و تصریح کرد: این درخواستها شامل توسعه شبکه توزیع برق، مخابرات، پروژههای عمرانی شهری و روستایی بود که خوشبختانه قبلاً در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گرفته و تنها نیاز به پیگیری از طریق مراجع ذیربط دارد.
رحمانی به درخواست احداث زیرگذر در روستای سریشه شهرستان گچساران اشاره و خاطرنشان کرد: مطالعات و نقشههای مربوط به این پروژه آماده شده و در مرحله ویرایش نهایی است، به اداره کل راه و شهرسازی استان تأکید کردیم تا نسبت به نهاییسازی و آغاز عملیات اجرایی این پروژه اقدام فوری انجام دهند.
استاندار به سایر درخواستها از جمله تأمین سوخت برای واحدهای صنعتی و نوسازی تجهیزات نانواییها اشاره کرد و افزود: برای این موارد نیز هماهنگیهای لازم با سیستم بانکی و دستگاههای مربوطه انجام شده و امیدواریم با پیگریهای مستمر، رضایتمندی کامل هموطنان جلب شود.
استاندار خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران گفت: مدیران باید گوششنوای دردلهای مردم باشند و در کوتاهترین زمان ممکن، مشکلات مراجعان را پیگیری و حل وفصل کنند.
وی تصریح کرد: اگر مدیران به وظایف خود به خوبی عمل کنند، تنها تعداد معدودی از موارد به سطوح بالاتر و استانداری ارجاع خواهد شد و این هدف اصلی ماست.
رحمانی با قدردانی از همراهی مستمر اصحاب رسانه، اظهار داشت: همراهی رسانهها در بازدید از پروژهها، سفرهای شهرستانی، جلسات «سامد» و ملاقاتهای حضوری، در سختترین شرایط، کمک بزرگی برای انعکاس صدای مردم و اطلاعرسانی اقدامات دولت بوده است.