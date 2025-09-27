پخش زنده
رئیس بنیاد شهید و نماینده ولی فقیه در بنیاد برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله به بیروت سفر کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ جمعی از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران از جمله سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد برای شرکت در بزرگداشت اولین سالگرد شهید حجتالاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله به لبنان سفر کردند.
در این سفر ، یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد ، مهدی محمدی، مشاور رئیس و مدیرکل ارتباطات، اطلاع رسانی و امور بینالملل بنیاد شهید و امور ایثارگران و عباسعلی رضایی، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ نیز حضور دارند.
زیارت مزار شهید حجتالاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و اهدای تاج گل، بازدید از برخی بیمارستانهای جنوب بیروت، دیدار هیئت اعزامی با مسئولان موسسه شهدای لبنان و … از جمله برنامههای هیئت اعزامی مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران به بیروت است.