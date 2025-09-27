پخش زنده
امروز: -
برنامههای «کشیک سلامت»، «عصر خانواده»، «به افق فلسطین»، دیدار تیمهای اتلتیکو مادرید و رئال مادرید و پاری سن ژرمن و اوسر، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه زنده «کشیک سلامت»، یکشنبه ۶ مهر، به بررسی موضوع «آسیبهای پذیرش رشته پزشکی از موسسات غیرانتفاعی و پولی» میپردازد.
در این برنامه، جمالالدین سجادی، معاون اسبق آموزشی وزارت بهداشت و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، به عنوان مهمان حضور خواهد داشت و ابعاد مختلف این چالش آموزشی و پیامدهای آن بر نظام سلامت کشور را مورد تحلیل قرار میدهد.
«کشیک سلامت»، با اجرای مصطفی مصطفوی، ساعت ۲۰ از شبکه سلامت پخش خواهد شد.
برنامه «عصر خانواده»، با محوریت مسائل روز خانواده و تمرکز ویژه بر نقش مادر در تربیت نسل آینده، به موضوعاتی، چون فرزندآوری، فرزندپروری، ازدواج، سالمندی، توسعه فردی و سبک زندگی اسلامی - ایرانی میپردازد.
حضور چهرههای تخصصی، گفتوگوهای کاربردی و بخش های متنوع از ویژگیهای این فصل به شمار میرود. اجرای این برنامه را محسن آزادی و فاطمهسادات متولیان برعهده دارند و علیاکبر کریمی تهیهکنندگی آن را انجام میدهد.
برنامه «عصر خانواده»، بهمنظور تقویت رویکردهای کاربردی خود در حوزه ازدواج، با سامانههای همسانگزینی همچون «آدم و حوا» و «همرسان» همکاری داشته، که نتیجه این همکاریها چشمگیر بوده است؛ بهگونهای که پس از آغاز همکاری برنامه با سامانه «آدم و حوا»، میانگین ازدواجهای ثبتشده در این سامانه از آذر ۱۴۰۳ تا پایان مرداد ۱۴۰۴ از یکونیم برابر به دو برابر در روز افزایش یافته است. همچنین در سامانه همسانگزینی «همرسان»، پس از آغاز همکاری با برنامه، با وجود تعطیلات تابستانی دانشگاهها، میزان ورودی سایت و ثبتنامهای فرمی سه برابر رشد کرده، که این آمار تنها پس از سه جلسه نشست مشترک با «عصر خانواده» به دست آمده است. افزون بر این، «عصر خانواده» بهزودی نشستهای خود را با «همدم»؛ نخستین سامانه همسانگزینی کشور، آغاز خواهد کرد.
«عصر خانواده»، محصول گروه خانواده شبکه دو است که شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۸ از شبکه دو پخش میشود و روز پنجشنبه نیز گزیدهای از برنامه در همین ساعت تقدیم مخاطبان میشود.
برنامه «به افق فلسطین»، امشب ساعت ۲۰، با حضور علیرضا دبیر؛ رئیس فدراسیون کشتی ایران از شبکه افق پخش می شود.
این قسمت از برنامه با موضوع «روحیه مقاومت از لبنان تا کرواسی»، پخش می شود.
دیدار حساس تیمهای اتلتیکو مادرید و رئال مادرید در چارچوب رقابتهای لالیگا، امروز پخش می شود.
این مسابقه که همواره از پرتماشاگرترین و هیجانانگیزترین تقابلهای فوتبال اسپانیا به شمار میرود، ساعت ۱۷:۴۵ با گزارشگری محمدرضا احمدی از قاب شبکه سه پخش می شود.
شبکه ورزش در چارچوب هفته ششم رقابتهای لیگ یک فرانسه، امشب دیدار دو تیم پاری سن ژرمن و اوسر را به صورت مستقیم پخش میکند.
این دیدار از ساعت ۲۲:۳۵، با گزارشگری حسین رضایی و به صورت زنده در قالب برنامه «لذت فوتبال» از شبکه ورزش پخش می شود.
پاری سن ژرمن در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۹ گل خورده و ۲۲ گل به ثمر رسانده است.
اوسر در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۵ گل خورده و ۱۲ گل به ثمر رسانده است.