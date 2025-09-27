کاخ سلیمانیه البرز به سایتموزه ملی تبدیل می شود
کاخ موزه سلیمانیه کرج یکی از آثار تاریخی برجسته استان البرز، با برنامهریزی دقیق و اجرای مرمتهای علمی در مسیر تبدیل شدن به یک سایتموزه شاخص ملی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز روز شنبه، پنجم مهرماه ۱۴۰۴ در حاشیه بازدید میدانی از کاخ موزه سلیمانیه کرج، با تأکید بر اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و تبدیل آن به ظرفیتهای آموزشی و گردشگری، گفت: کاخ موزه سلیمانیه یکی از آثار تاریخی مهم استان البرز و کشور است و تلاش ما بر این است که با برنامهریزی دقیق و مدیریت هدفمند منابع، آن را به یکی از معدود سایتموزههای شاخص کشور تبدیل کنیم.
نادر زینالی افزود: کارهای کاوش و مرمت در مجموعه با دقت و کیفیت بالا در حال انجام است. پیمانکار طرح دارای گرید یک در رشته معماری و ابنیه است و این اطمینان را میدهد که تمامی مراحل مرمتی بر اساس استانداردهای علمی و حرفهای اجرا شود.
او با اشاره به اینکه یکی از مهمترین برنامههای آتی مجموعه، ایجاد یک مخزن اختصاصی برای نگهداری آثار تاریخی است، ابراز کرد: این مخزن به حفظ و نگهداری صحیح آثار کمک خواهد کرد و امنیت و سلامت اشیای تاریخی را تضمین میکند.
این مسئول درباره نحوه تخصیص بودجه برای اجرای طرح های عمرانی نیز توضیح داد و گفت: منابع عمرانی با دقت و بر اساس اولویتها تخصیص مییابد. طرح هایی که بیشترین اثرگذاری فرهنگی و تاریخی را دارند، در اولویت هستند و کاخ موزه سلیمانیه به دلیل اهمیت تاریخی و پتانسیل گردشگری خود در صدر این فهرست قرار دارد.
او تصریح کرد: اگر برنامهریزیها به درستی انجام شود، کاخ موزه سلیمانیه تبدیل به یک سایتموزه کامل خواهد شد؛ مجموعهای که بازدیدکنندگان میتوانند علاوه بر مشاهده آثار تاریخی، تجربهای آموزشی و فرهنگی بینظیر کسب کنند.
زینالی به اهمیت نقش کاخ موزه در توسعه گردشگری استان نیز اشاره کرد: این مجموعه با معماری منحصربهفرد و ابنیه تاریخی چشمنواز، ظرفیت جذب گردشگر داخلی و خارجی را دارد. ما معتقدیم حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری باید همزمان پیش برود و سلیمانیه نمونهای بارز از این رویکرد است.