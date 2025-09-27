اخبار منتشر شده نشان می‌دهد شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی همچون استارباکس و مک دونالد که با تحریم حامیان فلسطین مواجه‌اند با کاهش بی سابقه فروش و زیان رو‌به‌رو و ناچار شده‌اند برخی از شعب خود را تعطیل کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، شرکت صهیونیستی استارباکس اعلام کرد حدود هزار فرصت شغلی دیگر خود را در شعب آمریکا و انگلیس کاهش می‌دهد و برخی شعب زیان ده خود را با بدترین عملکرد تعطیل می‌کند.

شرکت فروش قهوه استارباکس که منفور صلح طلبان و حامیان حقوق فلسطینیان است، هفت ماه پیش نیز بیش از هزار و صد شغل را حذف کرد تا با کاهش هزینه‌ها از زیان خود بکاهد.

شرکت آمریکایی مک دونالد هم که شعبش در سرزمین‌های اشغالی غذای رایگان به نظامیان رژیم صهیونیستی اهدا می‌کرد اذعان کرده که جنگ اسرائیل و غزه و تحریم این شرکت از جانب مسلمانان و حامیان فلسطین، تأثیر منفی بر فروش این شرکت به ویژه در بازار‌های خاورمیانه و نیز در کشور‌هایی با جمعیت اغلب مسلمان مانند مالزی و اندونزی و همچنین در برخی از مناطق کشور‌های غربی با افت شدید فروش مواجه شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های غربی مک‌دونالد همچنین در پی فشار‌های مردمی، تمام ۲۲۵ شعبه در اسرائیل را که تحت لیسانس شرکت واسط Alonyal بوده به دلیل کاهش شدید فروش، از آن شرکت خریده است.

بر اساس گزارش‌های استارباکس این شرکت چند فصل متوالی با افت فروش به ویژه در کشور‌های مسلمان دست و پنجه نرم می‌کند و با کاهش حدود ۱۱ میلیارد دلاری ارزش بازار خودمواجه شده که به علت افت ارزش سهام این شرکت بوده است. کارشناسان علت پدید آمدن این شرایط را تحریم‌های این شرکت حامی اسراییل از جانب هواداران حقوق فلسطینیان می‌دانند.

بر اساس این گزارش استارباکس در انگلیس عملاً وارد زیان پیش از مالیات شده است (pre-tax loss) در یک سال مالی، که بخشی از دلیل آن «شرایط دشوار مصرف‌کننده»، هزینه‌ها و همچنین آثار ناشی از تبلیغات منفی یا تلاش برای بایکوت گفته شده است.