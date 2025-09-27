به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۳۶ کیسه آرد به ارزش ۴۶۰ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان نور رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر الزام توزیع آرد در شبکه رسمی متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۶۰۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: با گزارش بازرسان صنعت معدن تجارت شهرستان نور در بازرسی از یک واحد نانوایی پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.