دشمن با وجود داشتن تکنولوژی در پدافند و نیروی هوایی، نتوانست در برابر قدرت و تابآوری جمهوری اسلامی ایران دوام بیاورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در جمع بسیجیان مرکز صدا و سیمای خراسان رضوی با اشاره به شکست دشمن در جنگ شناختی خود،گفت: دشمن با عملیات روانی طولانیمدت قصد داشت روحیه مردم و ساختار فرماندهی را تضعیف کند، اما این توهم به شکست دشمن منجرشد.
سردار سرتیپ علی محمد نائینی، افزود: دشمن در جنگ تمامعیار با برنامهریزی دقیق و حملات گسترده به فرماندهان، رادارها، سایتهای موشکی و پدافند کشور قصد داشت قدرت تهاجمی و دفاعی ما را از کار بیندازد، اما با هوشمندی و فرماندهی رهبر معظم انقلاب و اتحاد مردم، این نقشهها نقش بر آب شد.
وی با اشاره به جنگ اخیر و ویژگیهای آن گفت: جنگ اخیر جنگ نوینی بود؛ ترکیبی از جنگ موشکی، هوایی و جنگاورانه با چراغ سبز آمریکاییها آغاز و با ورود مستقیم آنها خاتمه یافت.
سخنگوی سپاه پاسداران همچنین تأکید کرد: رسانه ملی با حفظ روحیه رزمندگان و مردم، نقش کلیدی در مقابله با عملیات روانی دشمن داشت. رسانه در حفظ تابآوری ملی، همگام با میدان نظامی عمل کرد و لحظه به لحظه آماده مقابله بود.
سردار سرتیپ علی محمد نائینی افزود: صدا و سیما با درک درست از تهدیدات، آرایش جنگی گرفته و طرح عملیاتی مناسب را در طول جنگ تمامعیار، اجرا کرد.
وی در پایان با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: جنگ نظامی پایان یافته، اما جنگ شناختی و روانی دشمن ادامه دارد. دشمن تلاش میکند با تولید روایتهای غلط و بیثباتی سیاسی، انسجام ملی را هدف قرار دهد، اما با هوشیاری و اتحاد این تهدید نیز خنثی خواهد شد.