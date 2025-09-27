به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، همایش خانوادگی در پارک جنگلی شهید باهنر اراک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: این همایش به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک و با هدف ایجاد شور و نشاط در بین خانواده‌ها برگزار شد.

علی اصغر غفاری با اشاره به اینکه این نوع برنامه‌ها در نقاط دیگر برگزار خواهد شد، افزود: در کنار این همایش غرفه‌های فرهنگی و سلامتی دایر شده است.

اجرای سرود و برنامه های شاد و مفرح بخشی از این همایش بود و در پایان به قید قرعه جوایزی به شرکت کنندگان اهدا شد.