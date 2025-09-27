رباط میاندهی، اثری به جا مانده از دوران صفویه در شهرستان مه ولات استان خراسان رضوی است که در سال ۸۲ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرماندار شهرستان مه ولات گفت: همزمان با فرا رسیدن هفته گردشگری، عملیات مرمت و احیای رباط تاریخی «میاندهی» در شهرستان مه ولات آغاز شد که شامل استحکام‌بخشی بنا، بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده و ساماندهی دیوار رباط خواهد بود.

ریحانه شریعتی اصل افزود: این اقدام ارزشمند که توسط اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و با هدف حفظ و احیای یکی از آثار فاخر تاریخی منطقه انجام می شود ، گامی مهم در راستای توسعه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهرستان مه ولات محسوب می‌شود.

وی گفت: رباط میاندهی که قدمتی دیرینه دارد، همواره به عنوان یکی از بناهای شاخص و واجد ارزش در منطقه مه ولات شناخته شده است، این بنای تاریخی که روزگاری کاروانسرایی مهم در مسیر تردد تجار و مسافران بوده است، اکنون نیازمند توجه و مرمت اساسی است تا بتواند شکوه گذشته خود را بازیابد و به عنوان مقصدی برای گردشگران داخلی و خارجی مورد بازدید قرار گیرد.

فرماندار شهرستان مه ولات افزود: آغاز مرمت رباط میاندهی در هفته گردشگری، نشان‌دهنده تعهد ما به حفاظت از میراث غنی فرهنگی کشور و همچنین تلاش برای رونق بخشیدن به صنعت گردشگری در مناطق کمتر شناخته شده است.

شریعتی اصل گفت: رباط میاندهی، گنجینه‌ای از تاریخ و فرهنگ ماست و احیای آن ، سرمایه‌گذاری برای آینده است و امیدواریم با اتمام این طرح ، شاهد افزایش جذب گردشگر به شهرستان مه ولات و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید برای اهالی منطقه باشیم.