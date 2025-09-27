با افزایش سهمیه عمره، دانشگاهیان نیز بیش از دو برابر سال گذشته یعنی ۸ هزار نفر، به سفر عمره مفرده مشرف می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ ثبت نام عمره دانشگاهیان در هفته آینده آغاز می‌شود و ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در این باره اطلاع رسانی خواهد کرد.

قرار است امسال بعد از نام نویسی و قرعه کشی حدود ۸ هزار نفر از دانشگاهیان شامل استادان و دانشجویان به سفر زیارتی عمره مفرده مشرف شوند.

سال گذشته حدود ۴هزار نفر از دانشجویان به عمره اعزام شدند که این افراد از میان ۱۵۰ هزار نفر از متقاضیان بعد از قرعه کشی انتخاب و اعزام شدند.

امسال این تعداد در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است و متقاضیان می‌توانند بعد از فراخوان در سایت ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ثبت نام کنند و از چگونگی اعزام‌ها در ماه‌های آبان و آذر مطلع شوند.