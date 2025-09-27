

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما معاون محیط زیست انسانی در نشست تخصصی «هوای پاک، مردم سالم» در دانشکده علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی آلودگی هوا یکی از چالش‌های جدی سلامت عمومی و توسعه اجتماعی دانست و گفت:دولت چهاردهم مجموعه‌ای از اقدامات عملی و راهبردی را برای مقابله با این معضل در دستور کار قرار داده است.

صدیقه ترابی مهم‌ترین برنامه‌های اجرا شده را شامل توسعه و نوسازی حمل‌ونقل عمومی، اسقاط خودرو‌های فرسوده، اجرای سخت‌گیرانه‌تر معاینه فنی وسایل نقلیه، بهینه‌سازی مصرف سوخت در صنایع و بخش خانگی، برقی‌سازی ناوگان موتورسیکلت‌ها، جلوگیری از مصرف مازوت در نیروگاه‌ها، کنترل آلاینده‌های صنایع بزرگ و مقابله با پدیده پسماندسوزی برشمرد.

وی افزود:این اقدامات در قالب کارگروه ملی آلودگی هوا و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت کشور به صورت مستمر پیگیری و اجرا می‌شوند.

ترابی در پایان تأکید کرد:هر نفس پاک، یعنی زندگی سالم‌تر و آینده‌ای بهتر برای مردم.