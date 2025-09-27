پخش زنده
مشاور فرماندهی کل سپاه در یادواره ۲۹ شهید میانکاله و چناربن شهرستان نکا گفت: ملت شهادت باید اهل معرفت، تبعیت و حضور در صحنه باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یادواره ۲۹ شهید والامقام روستاهای میانکاله و چناربن شهرستان نکا با حضور سردار صادقی مشاور فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مسجد صاحبالزمان سازمان میانکاله برگزار شد.
سردار صادقی در این مراسم با گرامیداشت مقام شهدا، گفت: شهدا جان و هستی خود را در راه امام و انقلاب معامله کردند و اثرگذاری آنان پس از شهادت آغاز میشود. راه شهدا مرز زمان و مکان را درنوردیده و تا قیامت باقی خواهد ماند.
وی با اشاره به مفهوم «ملت امام حسین(ع)» افزود: این عنوان صرفاً به شور و سینهزنی محدود نمیشود، بلکه نیازمند معرفت، شناخت، تبعیت از رهبری و حضور در صحنههای سخت است.
سردار صادقی با مرور تجربیات دوران دفاع مقدس، تأکید کرد: فشارها، توطئهها و عملیات روانی دشمنان همواره وجود داشته، اما تکیه بر ایمان، تبعیت محض از رهبری و انسجام اجتماعی موجب شکست توطئهها شده است.
وی با اشاره به وصایای شهدا و آموزههای عرفان عاشورایی، گفت: امام حسین(ع) و اهلبیت(ع) شهدای کربلا را الگوی صبر و فداکاری قرار دادهاند. این آموزهها باید در شعور اجتماعی بازتاب یابد تا جامعه از جهالت و گمراهی رهایی یابد.
سردار صادقی در پایان با تجلیل از خانوادههای معظم شهدا، خواستار تبیین و پاسداری از راه شهدا و اهلبیت شد و گفت: ترس در قاموس مکتب ما نیست؛ مسیر انقلاب هزینهبر اما ارزشمند است و باید با ایمان و معرفت در آن حضور فعال داشت.