پخش زنده
امروز: -
آیین تجلیل و گرامیداشت «روز سرباز» و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان در این مراسم به رشادتهای سربازان مدافع امنیت اشاره کرد و گفت: تقدیم ۶۰ هزار شهید گواه جانفشانیها و از خود گذشتگیهای سربازان در ۸ سال دفاع مقد است.
سرهنگ سعید برومند افزود: سربازان فداکار کشورمان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با وجود تهدیدات دشمن، لحظه از وظیفه خود غافل نشدند و با شجاعت از کشور و حیثیت ملی دفاع کردند.