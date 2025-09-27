تجلیل از دانش آموزان برتر کنکور و المپیاد علمی
در آیینی از دانشآموزان بوشهری نخبه و برگزیدگان رتبههای برتر کنکور و المپیادهای برتر علمی تجلیل شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در آئینی تجلیل از برترینهای کنکور سراسری و برگزیدگان المپیادهای علمی که در مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی بوشهر برگزار شد، گفت: در سالجاری رتبه دانش آموزان بوشهری به همت آموزش و پرورش و مدارس بسیار خوب بود به همین علت از این برگزیدگان با حمایت مالی پتروشیمی پردیس تجلیل شد.
مهدی مهرانگیز به بیانات رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر ایشان اشاره کرد و گفت: حضرت آیتالله خامنهای خطاب به دشمنان فرمودند شما مراکز هستهای را بمباران میکنید، اما با دانشمندان و پیشرفت علمی در کشور که نمیتوانید مبارزه کنید؛ به همین علت تجلیل از این برگزیدگان تجلیل از علم است.
مدیر مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی بوشهر نیز با بیان اینکه سال گذشته هفت برگزیده المپیادهای علمی کشور از استان بوشهر بوده است، گفت: دانشآموزان بوشهری سال قبل دو مدال طلا، یک نقره و چهار برنز را کسب کردند و یکی از دانشآموزان عضو تیم ملی شد و باحضور در مسابقات جهانی مدال برنز المپیاد اقتصاد و مدیریت را در کشور کسب کرد که اولین مدال المپیاد جهانی استان بوشهر بود.
علی تنگستانی افزود: در سالجاری ۳۱ رتبه کنکور زیر هزار داشتیم که بیشترین آمار رتبه زیر هزار مربوط به مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی است و مهمتر اینکه رتبه اول کنکور در رشته زبان خارجی توسط آقای اسماعیلی به دست آمد که دانش آموز همین مدرسه است.