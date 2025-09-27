در حالی که فضای اقتصادی ایران با فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز از توافق سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عمان در بخش صنایع غذایی در روز نخست این فعالیت این مکانیسم خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری با اشاره به اینکه اتاق اهواز با اتکا بر دیپلماسی فعال خود، گام بلندی در جهت حفظ و گسترش زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع غذایی برداشته است، اظهار کرد: به واسطه همکاری‌های نزدیک فعالان اقتصادی کشور عمان با اتاق بازرگانی اهواز، توافق‌نامه‌ای برای سرمایه‌گذاری مشترک در تأمین مواد اولیه کارخانه‌های محصولات غذایی امضا شده است.

وی افزود: این توافق، تامین مواد خام از اهواز و تولید و توزیع نهایی در عمان را هدف قرار داده است و می‌تواند به عنوان الگویی برای مقابله با چالش‌های تحریمی عمل کند.

نائب رئیس اول اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان با تأکید بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی در شرایط بحرانی، به جزئیات این توافق اشاره و خاطرنشان کرد: در نخستین ساعات پس از اعلام رسمی فعال‌سازی اسنپ‌بک، تیم دیپلماتیک اتاق بازرگانی اهواز از طریق کانال‌های ارتباطی محکم با همتایان عمانی وارد عمل شد. این همکاری، که بر پایه روابط دیرینه اتاق‌های مشترک ایران و عمان استوار است، بر تأمین مواد اولیه کلیدی مانند غلات، ادویه‌جات، روغن‌های گیاهی و افزودنی‌های غذایی تمرکز دارد.

وی افزود: این توافق نه تنها زنجیره تأمین را در برابر اختلالات تحریمی مقاوم می‌سازد، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی در هر دو سوی مرز ایجاد می‌کند.

رییس اتاق اهواز این دستاورد را نتیجه تلاش‌های مداوم دیپلماسی خصوصی دانست و گفت: اتاق بازرگانی اهواز، با بیش از ده‌ها سال سابقه، همواره بر تنوع‌بخشی به شرکای تجاری تأکید داشته است. در شرایطی که اسنپ‌بک می‌تواند دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کند، همکاری با عمان که روابط سیاسی و اقتصادی پایداری با ایران دارد، کلیدی برای دورزدن موانع است.

عموری خاطرنشان کرد: بخش خصوصی خوزستان، با پشتوانه منابع غنی کشاورزی و کسب و کارهای مختلف استان، از جمله تولید برنج، خرما و محصولات لبنی آماده است تا از این چالش، فرصتی برای خودکفایی و صادرات منطقه‌ای بسازد. این توافق، نخستین گام در یک استراتژی گسترده‌تر است که شامل مذاکرات با اتاق‌های بازرگانی عراق، ترکیه و حتی روسیه می‌شود.