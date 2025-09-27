الینا، فرزند شهید محسن میرزایی این روزها بی قرار پدر است و بی تابی دلش را با سرودن شعر در وصف پدر آرام می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، الینا ۷۰ روز است که بی تاب پدر است اما در فاصله بین بغض و گریه اش از خوبی های پدر می گوید، از اینکه مصمم است راهش را ادامه دهد.

شهید محسن میرزایی ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ در تجاوز رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

شهردار اسدآباد گفت: شهید محسن میرزایی از پرسنل متعهد و فداکار مدیریت بحران شهرداری اسدآباد بود که در حمله رژیم صهیونسیتی به شهادت رسید.

قاسم شرکایی افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مجموعه شهرداری اسدآباد ۴ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرد..

او تأکید کرد: شهید محسن میرزایی و شهید محمد نوری از پرسنل مدیریت بحران شهرداری اسدآباد و شهید عباس زارعی و شهید یاسر زیوری از پرسنل آتشنشانی شهرداری اسدآباد بودند.