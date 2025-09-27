جواد قاسمی با حکم استاندار به عنوان معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان برخوار معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان برخوار در جلسه شورای اداری شهرستان برخوار گفت: خدمت‌ رسانی موثر به مردم و تسریع در روند طرح های عمرانی، از اولویت‌های مهم این معاونت است که با تلاش، همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها، مسیر توسعه برخوار، با سرعت و دقت بیشتری دنبال می شود

رضا علی معصومی افزود: نگاه در فرمانداری، نگاه خدمت‌محور و مردم‌مدار است و معاونت عمرانی باید با برنامه‌ریزی دقیق، پیگیر مطالبات عمرانی مردم باشد.

وی گفت: با توجه به سوابق آقای قاسمی در حوزه راه و شهرسازی و تجربه‌های اجرایی در شهرستان‌های مختلف ، تحولی جدی در برنامه‌ریزی‌های عمرانی و ارتقاء سطح خدمات عمومی در شهرستان برخوار را شاهد خواهیم بود.

جواد قاسمی پیش از این، کارشناس اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و معاون عمرانی فرمانداری شهرستان فلاورجان بوده است.

سرهنگ سید کمال موسوی فرمانده سپاه ناحیه شهرستان برخوار در این جلسه گفت: امسال بیش از 300 برنامه برای هفته دفاع مقدس پیش بینی شده است که تاکنون 200 برنامه در بخش های مختلف فرهنگی اجتماعی و خدماتی اجرا شده است .