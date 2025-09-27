روز سرباز؛
تجلیل از سربازان نیروهای مسلح استان بوشهر
در ششمین روز از گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با میزبانی پدافند هوایی منطقه جنوب از سربازان نیروهای مسلح مستقر در استان بوشهر تجلیل شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ در ششمین روز هفته گرامیداشت چهلوپنجمین سالگرد دفاع مقدس که روز سرباز نام دارد، با میزبانی پدافند هوایی منطقه جنوب، شهید بوشهریان، از سربازان نیروهای مسلح مستقر در استان بوشهر تجلیل شد.
فرمانده پدافند هوایی منطقه جنوب کشور در این آیین گفت: در دفاع مقدس جوانان و همه مردم این سرزمین از مرزها و آرمانها دفاع کردند و امروز این مسئولیت سترگ بر دوش ما است.
امیر قادر جوکار افزود: امروز دشمن با روشها و شگردهای گوناگون در حال دشمنی کردن با ما است و قصد دستکاری باورهای ما را دارد؛ ما باید هوشیار و بیدار باشیم و غفلت نکنیم.
او تأکید کرد: این لباس سربازی نماد دفاع از میهن و شرافت و شجاعت نیروهای مسلح است و باید برای دفاع از این جغرافیا از جان خود مایه بگذاریم.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران هم در این آیین گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی با پشتوانه عزم و غیرت و شجاعت نیروهای مسلح بود که آنگونه پاسخ دشمنان را میداد و همچنان همان اراده در تمامی نظامیان موج میزند.
حجتالاسلام سلیمانی افزود: جنگ تحمیلی اخیر تنها جنگ رژیم صهیونیستی نبود، بلکه رودررویی ایران با ناتو، آژانس انرژی اتمی و رژیم اسرائیل بود که با کمک پیشرفتهترین تجهیزات و سلاحها هوش مصنوعی به میدان آمدند، اما هوش واقعی و شجاعت انسانی ایرانیان بود که پیروز شد.
در این آیین سربازان سوگندنامه سربازی را همخوانی کردند.